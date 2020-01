Met de aanpassing van het reglement wil het stadsbestuur de overlast door skaters aan het Kursaal aanpakken, maar eigenlijk geldt de maatregel in heel Oostende, en niet alleen voor skaters, maar ook voor bijvoorbeeld rolschaatsers of BMX'ers. Dit is niet meer redelijk, zegt de oppositie die ook de omschrijving van ‘overlast’ te vaag vindt. Deze verordening laat te veel ruimte voor interpretatie, besluit ze.