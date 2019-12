Sp.a Oostende: "Meerderheid communiceert bedrieglijk"

‘Alles wordt duurder en de mensen gaan het snel voelen,’ zeggen de socialisten. Ze vinden dat de meerderheid bedrieglijk communiceert naar de inwoners toe. Volgens raadsleden John Crombez en Nancy Bourgoignie toetert de burgemeester dat er geen belastingen worden verhoogd in Oostende, terwijl zij vinden dat dat wel zo is.

John Crombez, fractieleider sp.a-stadsmakers Oostende: “Ten eerste is die begroting zeer moeilijk te doorgronden. Het kost veel tijd om te weten wat ze echt doen. Dan kondigen ze van alles aan. Dat is hun stijl. Bijvoorbeeld 35 miljoen voor het plan armoedebestrijding, dat is je reinste nonsens. Ze zeggen: de keukens sluiten maar dat zal geen jobs kosten. En dan vinden wij in de begroting dat er meer 100 Oostendse jobs geschrapt worden. Tussen wat ze communiceren en wat er echt in de begroting staat, zijn er grote verschillen. Het wordt duurder voor de Oostendenaar, er wordt geprivatiseerd, mensen gaan hun job verliezen, de schulden stijgen met 30 miljoen en de belastingen met meer dan 6 miljoen.”

Het belooft zaterdag een welles nietes spel te worden op de gemeenteraad. Bij de start is er een protestactie van het keukenpersoneel van het OCMW. In de begroting staat volgens de sp-a letterlijk dat er 83 jobs verdwijnen vanop de payroll van de stad.

