Sp.a met kiezers in dialoog over moeizame regeringsvorming

Op de markt in Kortrijk hebben verschillende mandatarissen van de sp.a de mensen aangesproken over de politieke stilstand in het land.

Onder hen ook Conner Rousseau, de nieuwe voorzitter. "We willen eens weten hoe de mensen kijken naar de politiek, de stilstand", zegt hij.

En de mensen hebben het zo een beetje gehad met de politiek. Wellicht is er zelden zoveel afkeer geweest van hoe politici het land besturen. Uit een onderzoek van de Belgische universiteiten over het vertrouwen in de politiek, blijken de antwoorden vernietigend. En ook in Kortrijk denken de mensen er zo over.

"Al die oorlogsverklaringen lossen niets op", zegt Conner Rousseau. "Nieuwe verkiezingen gaan ook niets oplossen. Als men nu geen regering kan vormen, waarom zou men het later wel kunnen? Er is geen meerderheid voor een regering. Er is geen meerderheid voor verkiezingen. En je krijgt dat moeilijk uitgelegd aan de mensen". De sp.a gaat de komende dagen nog in meer West-Vlaamse gemeenten en steden de boer op voor een dialoog.