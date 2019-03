Sp.a lanceert campagne met Marshallplan voor lokale besturen

John Crombez hekelt op de aftrap van de campagne het beleid in de zorg. "De voorbije vijf jaar kozen de regeringen de kant van het geld, en niet van de mensen. De manier waarop ministers De Block en Vandeurzen de zorg geleid hebben, is onaanvaardbaar. Rusthuizen zijn in West-Vlaanderen 220 euro per maand duurder geworden", aldus Crombez. "Ook in de thuiszorg zijn de investeringen ondermaats. In de helft van onze West-Vlaamse gemeenten is er geen lokaal dienstencentrum, voor slechts driekwart van de vereiste zorguren was er financiering voorzien. Duizenden West-Vlaamse gehandicapten krijgen het geld niet waar ze recht op hebben."

West-Vlaanderen hinkt achterop, maar sp.a maakt hier een nationaal programmapunt van. "De ambitie is om het investeringsniveau op te trekken tot meer dan 1 procent van het bruto binnenlands product." Om dat te realiseren, stelt sp.a voor dat Vlaanderen een sluitend investeringsplan voorziet. "De federale overheid neemt een deel van de oplopende pensioenfactuur van de gemeenten voor haar rekening en compenseert wat via de taxshift bij de gemeenten werd weggenomen", aldus Annick Lambrecht, lijsttrekker voor de Vlaamse sp.a-lijst.

150.000 huisbezoeken in West-Vlaanderen

Sp.a kondigde ook een wit konijn aan, maar daar bleek niets van aan. "Wij hebben geen wit konijn nodig, wij kweken zelf talent. Onze witte konijnen zijn onze 25 jongeren op de West-Vlaamse lijsten. Bovendien gaat een aantal van hen binnenkort ook effectief naar het parlement. Geen enkele andere partij doet ons dat na", aldus nationaal voorzitter John Crombez. Sp.a plant 150.000 huisbezoeken in West-Vlaanderen, te beginnen in Torhout en Kortrijk.