SP.A klaagt lange wachtlijsten in jeugdzorg aan

Een aaneensluitende rij van 5.278 stoelen, die start aan de deur van een jeugdzorginstelling en eindigt op het strand van Bredene. Het is een symbolische actie van SP.A om aandacht te vragen voor de lange wachtlijsten in de jeugdzorg.

De socialistische partij vindt het onaanvaardbaar dat heel wat jongeren in nood meer dan een jaar moeten wachten op gepaste hulp, of zich zelfs niet kunnen aanmelden op een wachtlijst. "In een welvarend land als België zou iedereen meteen hulp moeten krijgen, maar helaas zijn de wachtlijsten langer dan ooit", zeggen John Crombez (SP.A-voorzitter), Freya Van den Bossche (Vlaams parlementslid) en Conner Rousseau (Vlaams lijsttrekker in Oost-Vlaanderen) zaterdagmorgen.

Wachtlijsten wegwerken

De kopstukken halen daarbij ook uit naar CD&V. "De zorgcrisis is nooit groter geweest, en dat na 15 jaar CD&V-ministers op Welzijn ", aldus Crombez. De SP.A maakt zich sterk dat het de wachtlijsten in de jeugdhulp, de ouderenzorg en de zorg voor personen met een handicap weg kan wegwerken tegen 2024. Het heeft daarvoor een volledig becijferd plan dat deel zou moeten uitmaken van een mogelijk regeerakkoord.

Haalbaar en betaalbaar

In dat plan staat dat er 1,6 miljard euro geïnvesteerd moet worden in het Vlaamse welzijnsbeleid. "Volgens het Planbureau is dit voorstel, net als de andere speerpunten in ons kiesprogramma, haalbaar en betaalbaar", klinkt het nog.

