sp.a hekelt "aankondigingspolitiek" Weyts

Tijdens de coronacrisis worden er al te veel ballonnetjes opgelaten door politici, vindt de sp.a’er. Ook Vlaams onderwijsminister Ben Weyts suggereerde zaterdag in enkele kranten om het schooljaar uitzonderlijk door te trekken tot begin juli.

Alsof leerkrachten tot nu toe amper iets deden

Als de deliberaties en klassenraden dan pas plaatsvinden, kunnen leerkrachten en leerlingen zich in juni volledig focussen op extra lessen en examens. Maar Vandenberghe meent dat de N-VA-minister doet uitschijnen dat leerkrachten de afgelopen weken amper iets gedaan hebben.

Vandenberghe, zelf ooit leerkracht en schooldirecteur, vraagt de minister om te overleggen met alle betrokkenen en dan pas te communiceren over een beslissing. Ook de vrouw van de burgemeester is lerares in het middelbaar