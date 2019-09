Sp.a doet mee aan World Cleanup Day: pleidooi voor statiegeld

Ook in Stasegem ruimden vrijwilligers zwerfvuil op, in het kader van de World Cleanup Day. Federaal parlementslid Melissa Depraetere (sp.a) hielp er mee om haar thuisstad proper te maken en hield een pleidooi voor de invoering van statiegeld op petflessen en blikjes.

Zo'n 20 vrijwilligers begonnen zaterdagmorgen vroeg met het opruimen van de bermen en straten in Stasegem. De socialistische partij nam daarbij de gelegenheid om een oproep te formuleren aan de Vlaamse regering: ze moet dringend werk maken van systeem met statiegeld op blikjes en plastic flessen, om zo het zwerfvuil aan te pakken.

De World Cleanup Day ontstond trouwens in 2008. Vorig jaar, op 15 september 2018, verzamelden 18 miljoen mensen in 157 landen zwerfvuil voor World Cleanup Day. Volgens de organisatie was het de grootste opruimactie ooit. In ons land werden er toen 7.252 zakken zwerfvuil opgeruimd, goed voor 435 kubieke meter zwerfvuil.