Sp.a bezorgt burgemeester Koksijde nipte meerderheid

Maar sp.a zorgt met één zetel wel voor een nipte nieuwe meerderheid, zo bevestigt Vanden Bussche aan Belga. Vanden Bussche kreeg met Sander Loones (N-VA) een stevige concurrent en dat bleek ook. Europarlementslid Loones haalde bijna 200 voorkeurstemmen meer dan de burgemeester. N-VA pakte met 26,5 procent ook acht zetels. Lijst Burgemeester haalde er 13 binnen. Maar een scenario zoals in buurgemeente De Panne, waar de grootste partij buitenspel werd gezet, voltrok zich niet en dat heeft Vanden Bussche te danken aan de ene zetel van sp.a die het totaal op 14 zetels zet. Er zijn in Koksijde 27 zetels te verdelen.

Nipt

"We gaan er nu de komende zes jaar vol tegenaan. We zijn blij dat we nu een stop kunnen zetten aan de leugens die van deur tot deur werden verkondigd. Dat Loones zegt dat dit niet democratisch is zijn leugens", aldus Vanden Bussche. "Ja, het is nipt, maar we kennen sp.a goed en hebben de meerderheid. Dat is wat telt", aldus de burgemeester. N-VA zat de voorbije legislatuur mee in het bestuur, maar moet nu terug naar de oppositie, samen met Koksijde Vooruit

