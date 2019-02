The Sore Losers, Discobar Galaxie en Kapitein Winokio zijn enkele nieuwe namen op de affiche van Grensrock in Menen.

De Mens en K's Choice waren eerder al aangekondigd, net als Carneia, Fire Down Below, Rhea en ID!OTS. Grensrock is een gratis festival en vindt plaats op 28 en 29 juni in het Brouwerspark in Menen.