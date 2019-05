Sopraan Francoise Vanhecke vanavond gehuldigd in Kortrijk

De afgelopen drie jaar toerde Vanhecke met de productie Tristesse de hele wereld rond. Onder het pseudoniem Irma Bilbao componeert ze ook muziekstukken waarbij ze zelf musiceert en zingt. Ze stond op het festival van Avignon, en trad op in het Italiaanse Modena. (Lees verder onder de foto)

Internationale bekendheid

Vanhecke is een internationale naam: ze sleepte al verschillende internationale prijzen in de wacht, waaronder de New York Women Composers Grant in 2003, en een Palmo d’oro in Italië. Nu ontvangt ze in Kortrijk het Burgerlijk Kruis 1e klasse voor 35 jaar dienst en de titel van Officier in de Orde van Leopold II. “Een hele eer,” zegt Francoise Vanhecke daarover.