Sonny Ghesquière is 41 en zit al twintig jaar in de lokale politiek. Als schepen was hij onder meer bevoegd voor welzijn, evenementen en gelijke kansen. Hij was ook voorzitter van het ‘Bijzonder comité voor de sociale dienst', het vroegere OCMW. De beslissing om uit de politiek te stappen is er gekomen tijdens de corona-lockdown.

Gisteravond al woonde Ghequière de Wervikse gemeenteraad niet meer bij, Vooruit-partijgenote Lien Deblaere volgt hem op als schepen.