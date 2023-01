Sommeliers strijden in Heule om plaatsje in nationale finale

De jury lette vandaag vooral op hun vakkennis maar ook hun voorkomen en klantvriendelijkheid.

Meer dan 10.000 mensen, professionelen, maar ook leken in het vak, hebben een 20-tal laureaten verkozen om deel te nemen aan de verkiezing Sommelier van het jaar. Het is een verkiezing, geen wedstrijd, benadrukt de jury.

Ook bier

Per provincie zijn er twee tot drie kandidaten, onder hen ook drie West-Vlamingen: Carin Hoedt van Merlijn in Beselare, Esteban Casteur van Rebel in Marke, en Kenzo Lauwereins van Vlass in Middelkerke . Zij moesten vandaag voor een professionele jury komen. En dit jaar werd niet alleen hun kennis van wijn getest. De bekende biersommelier Sofie Vanrafelghem testte ook hun kennis van bier. (lees verder onder de video)