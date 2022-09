Sommeliers proeven 173 Belgische wijnen

Opperste concentratie in Ter Groene Poorte in Brugge. Een jury van 60 professionele sommeliers uit heel het land krijgt de wijnen voorgeschoteld om blind te proeven en punten toe te kennen. Onder hen ook Charlotte Crul, sommelier uit Knokke Heist. "Het was in rood wel wat moeilijker dan in wit. In wit is de kwaliteit absoluut vooruit gegaan. Ik heb heel mooie structuren geproefd, heel mooi bewaarpotentieel, vooral op aciditeit en rijp fruit, heel aangenaam, eigenlijk echt complete stijlen die vergelijkbaar zijn met andere regio’s."

De jaarlijkse wedstrijd wordt als een kwaliteitslabel beschouwd. Bram Lemmens, Vereniging Vlaamse Sommeliers: "De wijnen die wij maken zijn elk jaar zeer goed, professioneel en bovendien -en dat vind ik heel belangrijk- ook echt Belgisch. We moeten niet meer gaan vergelijken met Frankrijk of een andere land. Wij maken Belgische signatuurwijnen."

Ter Groene Poorte levert ook steeds meer sommeliers af, want de opleiding zit in de lift. Iris Cornette, Hotelschool Ter Groene Poorte Brugge: "Wij hebben een zeer mooie instroom gehad dit jaar. En ook in ons specialisatiejaar sommelier zijn we gestart dit jaar met 14 leerlingen. Dat is een mooie klas om dit specialisatiejaar van start te laten gaan."