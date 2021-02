Sommelier en wijnbouwer maken Belgische porto

Want voor de porto werkt hij samen met het wijndomein Ravenstein in Wervik. Het begon allemaal bij dat ene vat dat in de wijnkelder van Ravenstein van wijnbouwer Dirk Talpe wat vergeten lag. "Dat vat is daar wat blijven staan. We hebben daar later nog eens van geproefd en dachten verdorie eigenlijk is dat toch wel lekker", zegt hij.

Aperitiefwijntje

Sommelier Kenzo Lauwereins was na de eerst slok verkocht. "Porto heeft een alcoholpercentage van zestien procent. Dat kennen we allemaal van uit Portugal, maar daar zaten we nog niet aan. De zoetigheid was ook nog een probleem. Men vinificëert en voedt deze wijn op in houten vaten. Om een klein beetje de vanillesmaak te krijgen, hebben we er houtchips aan toegevoegd en de zoetigheid en het hout te laten proeven. Kenzo en Dirk spreken niet van portwijn, want die naam geldt enkel voor wijn uit het Portugese Dourogebied. Zij houden het bij een Belgische aperitiefwijn. En wie van een glaasje Fist wil proeven, moet nog wachten tot eind maart.