Solo-tentoonstelling Nkanga in Sint-janshospitaal

Ze staat wereldwijd bekend om haar installaties, sculpturen, tekeningen en indrukwekkende wandtapijten. Otobong Nkanga wil vooral opnieuw verbinding maken met de aarde en onze gevoelens.

Twintig ton witte keien zijn er uitgestort in de indrukwekkende zuilenzaal van het historische Sint-Janshospitaal. Otobong Nkanga heeft er haar installaties, sculpturen en wandtapijten samen gebracht met de oude meesters.

Otobong Nkanga gaat op zoek naar mentale en emotionele heling. Meteen is er ook de link met dit hospitaal, een huis van heling. Deze tapijten verwijzen naar mineralen met geneeskracht en bij de cyclus van het leven geeft wat afsterft voeding aan nieuw leven.

Underneath the Shade we Lay Grounded of onder de schaduw liggen we geaard, is nog te zien tot eind September in het Sint-Janshospitaal in Brugge.