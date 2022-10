Solidariteitswandeling voor slachtoffers gasexplosie Oostende

Er vielen toen drie zwaargewonden, en ook twee horecazaken raakten volledig vernield door de explosie. De uitbaters zijn mensen met een beperking. Zij hopen om snel weer te kunnen opstarten.

De wandeling gaat van het Duinkerkje naar domein Raversyde. Ook de ouders van Friedl stappen mee. Friedl raakte zwaar verbrand in de explosie net nadat ze iedereen op tijd had geëvacueerd. Nu ligt Friedl nog in een coma, straks wordt ze weer wakker. Hilde Plets, mama van Friedl: "Ik denk dat ze heel emotioneel zal zijn. Het is een heel sterke madam. Vrienden en vriendinnen hebben mij ook al gezegd dat ze er gaan zijn voor haar. Het zal ook nodig zijn want ze heeft nog een hele lang weg te gaan. Echt waar. Het gaat nog heel moeilijk worden. Voor haar en voor iedereen."

Ook materiële schade

Ook de materiële schade door de explosie was groot. Restaurant Lizette, waar Friedl werkte, is intussen gesloopt. Saskia Verelst, directeur vzw Duinhelm: "In de eerste plaats denken we natuurlijk aan de fysieke slachtoffers waar we heel sterk mee meeleven. Maar eigenlijk zijn we allemaal een beetje slachtoffer. Omdat een deel van ons hart en onze ziel weg is, waar we zo veel in geïnvesteerd hebben."

Ook delegaties van politie en brandweer waren op de wandeling vertegenwoordigd. Beide korpsen tellen ook één van de zwaar getroffen slachtoffers die nog aan het herstellen zijn. Iedereen is de klap nog aan het verwerken.

