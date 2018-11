Voortdurend worden spullen binnengebracht in het inzamelpunt in de Wevelgemstraat. De solidariteitsactie die via Facebook is ontstaan, heeft het hart van veel Lauwenaars doen spreken.

De tegenslag die het gezin moet verwerken, laat geen mens onberoerd. Via crowdfunding wordt er trouwens ook nog online geld ingezameld.

Lees ook: