Soepeler bezoek mogelijk in woonzorgcentra

In woonzorgcentra kunnen bewoners vanaf vandaag altijd minstens één bezoeker per week ontvangen, ook al is er een uitbraak van corona in de instelling.

De versoepeling komt er na kritiek op de vaak weinig toegankelijke woonzorgcentra. De nieuwe regeling is vorige week beslist door de taskforce die de bezoekregeling op die manier warmer en menselijker moet maken.

Zeker één bezoeker

Door de minimale regeling kan er altijd zeker 1 bezoeker per bewoner en per week worden toegelaten, hoe groot de uitbraak in het woonzorgcentrum ook is. Die ene bezoeker moet niet dezelfde persoon zijn. Die kan wisselen zo lang het maar volgens de regels is rond de bubbels die de Nationale Veiligheidsraad beslist.