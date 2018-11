"Soepbedeling om gemeentekas te spijzen"

Luc Delancker (N-VA): “We doen dit naar aanleiding van de berichten over de belabberde financiële situatie van gemeente Zonnebeke in de media. Daarin trok de financieel directeur aan de alarmbel. Volgens hem is de loonkost te hoog en de spaarpot van de gemeente leeg, waardoor de financiering van geplande investeringen in gevaar dreigt te komen.”

Fractieleider van SP A, Franky Bryon, heeft bij hoogdringendheid een punt toegevoegd aan de reguliere dagorde om de financieel directeur in openbare zitting te horen. Maar burgemeester Sioen (Insprak) wil dit in een geheime zitting behandelen. “Het is heel opmerkelijk én verontrustend dat deze informatie boven komt enkele weken na de gemeenteraadsverkiezingen,” zegt Luc Delancker