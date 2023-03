Socialistische vakbond verzamelt in Kortrijk, weinig stakingshinder

ACOD riep als enige vakbond op om in alle openbare sectoren te staken. Zo zijn er ook acties in het AZ Sint-Jan in Brugge en in een school in Kortrijk. "Een treinbegeleider die wordt geslagen, leerkrachten die geen waardering meer voelen: dat is de reden dat wij hier vandaag actie voeren," zegt Rik Capelle van ACOD.

Stakingshinder beperkt

Steden en gemeenten in West-Vlaanderen ondervinden relatief weinig hinder van de staking bij de openbare diensten vrijdag. In Kortrijk en Brugge draaien alle stedelijke diensten zoals gebruikelijk. Wel is er lichte hinder bij de afvalophaling van IVBO.

Bij IVBO zijn vrijdagmorgen zes ophaalrondes niet doorgegaan. Dat heeft gevolgen voor de gemeente De Haan en voor Sint-Andries Brugge. Er wordt ook geen papier en karton opgehaald in Klemskerke en Vlissegem. IVBO vraagt om niet-opgehaald afval weer binnen te nemen en bij de volgende ophaalronde opnieuw aan te bieden.

Afvalbedrijf IMOG doet er naar eigen zeggen alles aan om de dienstverlening te garanderen bij het inzamelen van het afval aan huis en in de recyclageparken in regio Kortrijk.

In Kortrijk ondervinden stadsdiensten geen hinder van de staking. In Brugge staken een dertigtal stadsmedewerkers. "De impact is eigenlijk nihil. Geen enkele dienstverlening komt in het gedrang", zegt de schepen van Personeel en Organisatie Pieter Marechal (CD&V)

Lees ook: