"Sociale bubbel naar vijf vaste mensen"

Zo wordt vanaf woensdag, voor een periode van vier weken, de sociale bubbel per gezin verkleind van vijftien personen naar vijf vaste contacten. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld.

Wat met uitstappen?

Uitstappen of ontmoetingen met familie of vrienden mag nog met maximaal tien personen. Ook hier worden kinderen jonger dan 12 niet meegeteld. Ook recepties en banketten moeten beperkt blijven tot 10 personen. Er gelden wel uitzonderingen voor zomerkampen en speelpleinen, aldus Wilmès.

Kleinere evenementen

Voor grotere evenementen vraagt de premier aan de lokale overheden om die te herbekijken en bij risico te annuleren. Het aantal toegestane aanwezigen op die evenementen mag binnen maximaal 100 personen bedragen en buiten maximaal 200 personen. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

(lees verder onder de foto)

Omdat het aantal gevallen sinds de Nationale Veiligheidsraad van vorige week sterk blijft toenemen, beslist de regering nu om de aantallen te halveren. Het aantal personen dat een event indoor mag bijwonen, zakt van 200 naar 100, voor events in openlucht gaat het om een zakking van 400 naar 200. Mondmaskers zijn telkens verplicht

Sportevenementen

Wat de voetbalcompetities betreft, staan er begin augustus twee erg belangrijke wedstrijden op de agenda. Op 1 augustus strijden Antwerp en Club Brugge in het Brusselse Koning Boudewijnstadion om de Beker van België, daags nadien volgt de terugwedstrijd van de promotiefinale in 1B tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot aan Den Dreef. Voor beide krakers viel eerder al de beslissing dat fans in de tribunes niet welkom waren. Het besluit van de Nationale Veiligheidsraad heeft mogelijk wel invloed op de hervatting van de Jupiler Pro League en Proximus League, in de loop van augustus. De Pro League had hierbij het plan om voor een beperkt aantal fans te voetballen, al besloten enkele clubs, zoals RSC Anderlecht en Sint-Truiden, hun stadions al zeker in augustus gesloten te houden.

Ook de Belgische wielerwereld mikt in augustus op een stapsgewijze hervatting van de profkoersen. Jos Smets, algemeen directeur bij de Belgische Wielrijdersbond (KBWB), liet zondag al blijken dat de verschillende wielerfederaties in ons land maandagavond overleg zullen plegen over de nieuwe maatregelen.

Met de Grote Prijs Formule 1 van België, op het circuit van Spa-Francorchamps, staat op 30 augustus nog een mondiaal sportevent in ons land op de agenda. De organisatie meldde eerder al dat de race achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

"Beslissingen streng maar noodzakelijk"

De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad zijn streng maar noodzakelijk om een algemene lockdown te vermijden. Dat meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) maandagnamiddag in een reactie. "Als we nu niet drastisch ingrijpen, dreigt ons land immers overspoeld te worden door een tweede coronagolf die zeer zware economische en sanitaire gevolgen zal hebben", klinkt het.