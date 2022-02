Sociaal bouwproject op Vuurtorenwijk Oostende weer opgestart

De bouw van het sociaal nieuwbouwproject Met Zich in aan de Spuikom in Oostende kan hervatten. De bouwwerken lagen lange tijd stil door een juridische procedure met de toenmalige aannemer.

Sociale woonmaatschappij De Oostendse Haard bouwt aan de Spuikom zestig sociale huurappartementen in de Voorhavenlaan. Er komen ook huurwoningen in de Schietbaanstraat en de Verstellestraat. Naast de zestig huurappartementen komen er ook dertien huurhuizen.

Nieuwe aannemer

Het bouwproject startte in 2018. Maar in 2019 vielen de werken stil door een juridische procedure met de aannemer. Er is onlangs een nieuwe aannemer aangesteld en die kan de werken dus opnieuw aanvatten.

"We begrijpen dat deze situatie ook zijn impact had op de buurt," zegt voorzitter Quinten Goekint. Mensen in de Vuurtorenwijk hebben dus wel wat geduld moeten hebben terwijl de werf er verlaten bijlag. Maar vanaf volgende maand is er weer bedrijvigheid op de site."