Sobere herdenking crash gevechtsvliegtuig

Door de coronacrisis kon de jaarlijkse plechtigheden aan de graven van de crew van de neergestorte Lancaster bommenwerper in de kerk en op het kerkhof in Eggewaartskapelle dit jaar niet doorgaan. Toch brachten initiatiefnemers José Clauw en Francis Hendriks hulde aan de crew van de Lancaster. ...

In de nacht van 27 op 28 mei 1944 stortte een brandende Lancaster bommenwerper neer achter de hoeve de Grave in de Zoutenaaiestraat te Veurne. Dit toestel met zijn zevenkoppige bemanning was op weg naar zijn basis in Engeland van een raid op Aachen. In de omgeving van Oostende werd hij aangevallen door een vijandelijke nachtjager. De piloot hoopte nog tijdig de thuisbasis te kunnen bereiken in Elsham Wolds, doch diende noodgedwongen zijn route richting Noordzee af te breken.

Herdenkingskaartje

Enkel Phil Gore overleefde de crash en nam verschillende keren deel aan deze herdenking. Hij overleed in 2008. Rekening houdend met de geldende maatregelen, werden bloemen neergelegd bij de graven van de omgekomen bemanning van de bommenwerper die begraven liggen in Eggewaartskapelle en Koksijde. Ook werd een herdenkingskaartje achtergelaten, waarop een aquarelletje te zien gemaakt door de Schotse kleindochter van José Clauw.

Door de coronacrisis worden in Veurne en De Panne ook de herdenkingen rond Operatie Dynamo, die 80 jaar geleden plaatsgreep, verschoven naar volgend jaar.