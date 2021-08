Soap in De Panne blijft duren: gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie dient ontslag in

In De Panne blijft de politieke soap verder duren. Daar heeft Marc Hauspie zijn ontslag aangeboden als voorzitter van de gemeenteraad, de OCMW-raad en als raadslid van de gemeente.

"Zopas heb ik mijn ontslag aangeboden als voorzitter van de gemeenteraad én OCMW raad en als raadslid van onze gemeente. De voorbije weken hebben mij laten inzien dat mijn gezin en mijn gezondheid primeren op mijn politiek engagement", klinkt het op facebook.

Vanavond nieuwe gemeenteraad

Deze stap van Marc Hauspie heeft wellicht ook gevolgen op de nog steeds gespannen politieke situatie in De Panne. Vorige week was er de machtswissel waarbij Ann Vanheste burgemeester werd in plaats van Bram Degrieck.

Gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie liet de motie van wantrouwen toen als ontvankelijk tellen waarop de historische stemming volgde. 11 stemmen (oppositiepartijen DAS, CD&V Plus samen met N-VA-schepen Cindy Verbrugge en onafhankelijk raadslid Marc Hauspie) haalden het zo van de 10 andere raadsleden.

De stem van Marc Hauspie, als onafhankelijke, was dus cruciaal. Maar zijn plaats zou nu ingenomen worden door Stephane Bonte van de lijst ACT!E. Vanavond is er opnieuw een gemeenteraad in De Panne.

Reactie Degrieck: "Moedige keuze van Hauspie"

Ondertussen reageert de afgezette burgemeester Bram Degrieck via een persbericht.

“Ik heb bijzonder respect voor de beslissing die Marc op vandaag neemt. Marc staat in feite al de hele periode tussen twee vuren, maar koos op een bepaald moment de andere kant. Eénmaal getekend, kon hij niet meer terug, hij stond onder enorme druk, vermoed ik, van beide kanten. Ook ik heb hem hard aangepakt de voorbije dagen en weken. Dat zal voor hem en zijn omgeving niet makkelijk geweest zijn. Dat hij er nu de stekker uittrekt, is een moedige keuze. Voor mij redt hij hiermee zijn eer. Ik hoop ook dat de inwoners van De Panne dat zo zullen zien. Je moet een sterk man zijn om op deze manier je verantwoordelijkheid op te nemen. Marc, zijn familie en zijn omgeving zijn mijn persoonlijke vrienden, en daar zal de politiek niet gauw een stokje voorsteken. Wij gaan zeker, als alles wat is gaan liggen, terug samen een pint drinken!”

