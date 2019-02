Snowboarder uit Blankenberge sterft in lawine in Italië

Een 24-jarige snowboarder uit Blankenberge is om het leven gekomen toen hij meegesleurd werd door een lawine in het Italiaanse Livigno. Dat melden Italiaanse media.

Het lichaam lag bedolven onder enkele meters sneeuw en werd geborgen door de mannen van de 7e Delegazione van Valtellina en Valchiavenna van het skistation Livigno. Ze kwamen ter plaatse nadat een vriend, die bij het slachtoffer was, alarm had geslagen. Het drama gebeurde toen ze de piste verlaten hadden om zich naar een andere zone te verplaatsen. Het ongeval gebeurde zondag in de late namiddag, maar het nieuws raakte pas maandag bekend. Er lopen onderzoeken naar de omstandigheden van het ongeval.

In totaal zijn zondag in het noorden van Italië acht mensen om het leven gekomen, toen een lawine hen buiten de piste trof, aldus reddingswerkers. Zes mensen kwamen om in het Aostaldal, één in Bolzano en dus één in Lombardije.