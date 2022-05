Snelwegverkeer op E40 in Oostkamp muurvast na ongevallen met 7 voertuigen

Twee ongevallen kort na elkaar zetten het verkeer op de E40 in Oostkamp muurvast. Er is al file van voor Beernem

De ongevallen gebeurden kort na elf uur, op de E40 in Oostkamp, daarbij waren zeven voertuigen betrokken. "Hert verkeer richting Oostende is stilgevallen," zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer moet passeren over de pechstrook, en die hinder zal allicht nog een tijdje duren."

Het tweede ongeval gebeurde in de file van het eerste ongeval. Bij die ongevallen zijn onder meer een werfwagen, een vrachtwagen, een autobus en enkele auto's betrokken.

Het is ondertussen bijna anderhalf uur aanschuiven.