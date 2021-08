Snelweg of kustpark? Toekomst Knapen onzeker

Wordt het voormalige militaire domein Knapen de groene long van Zeebrugge of moet een deel ervan plaats ruimen voor een nieuwe snelweg? Deze kwestie ligt al even op tafel in Brugge, maar als het van de lokale Groen-fractie afhangt, wordt Knapen omgetoverd tot een nieuw kustpark.

In ruil voor de komst van het hoogspanningsporject Stevin, stelde netbeheerder Elia enkele jaren geleden zo’n 8 miljoen euro ter beschikking aan Stad Brugge om op het voormalige militaire domein Knapen een gloednieuw kustpark aan te leggen. Nu de site volledig overgedragen is aan de stad en de sanering voltooid is, kan er eindelijk begonnen worden met het uittekenen van deze nieuwe groene long.

“Juridisch bindende overeenkomst”

Toch is de komst van het park nog lang niet zeker. De Vlaamse regering wil immers een nieuwe snelweg, de NX, aanleggen in Zeebrugge. Een van de opties die nu voorligt is om een deel van Knapen aan te snijden voor de aanleg van de NX. Dat is voor Groen Brugge onaanvaardbaar. “Knapen moet helemaal groen worden”, zegt Johan Mistiaen. “De aanleg van het kustpark maakt het voorwerp uit van een juridisch bindende overeenkomst. Er mag niets anders met dit domein gebeuren”. Gemeenteraadslid Andries Neirynck vult aan: “De Bruggelingen en zeker de Zeebruggenaars hebben recht op meer groen in hun buurt. Knapen moet een groene long worden waar alle inwoners kunnen verpozen. Een snelweg hoort daar niet thuis”.

Nieuwe zeesluis

Het idee om een nieuwe snelweg in Zeebrugge aan te leggen, hangt samen met de keuze voor een nieuwe zeesluis op de Visart-locatie. “Groen heeft zich altijd verzet tegen deze keuze. Een nieuwe sluis aan Visart leidt tot onteigeningen en vervuiling in de woonwijken en splijt Zeebrugge letterlijk in twee. En het zorgt er dus ook voor dat de NX mogelijk in domein Knapen komt,” verduidelijk Andries Neirynck. Een andere mogelijkheid, die Groen wel genegen is, is dat de nieuwe zeesluis ter hoogte van het Verbindingsdok gebouwd wordt. Dan hoeven er geen woningen onteigend te worden en kan Knapen 'snelwegvrij' blijven.