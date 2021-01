Sneltestteam controleert twaalf scholen in en rond Houthulst

Het is een belangrijke dag vandaag voor twaalf scholen, uit Houthulst en in de onmiddellijke omgeving. Een sneltestteam komt er langs om te controleren of er besmettingen zijn, met het coronavirus of de Britse variant ervan.

De leerlingen van Basisschool Kouterkind in Merkem zijn van de eersten die getest worden. De school ligt vlak naast woonzorgcentrum De Groene Verte, waar de uitbraak is. Het testen verloopt vlot, de resultaten zijn vanaf morgen verwacht. Klassen mengen kan absoluut niet meer, ook leerkrachten krijgen een test. Ongeveer 800 kinderen krijgen vandaag een wisser in de neus.

Testresultaten vanaf morgen

De resultaten, via labo's in Gent en Antwerpen zijn vanaf morgen verwacht. De dagelijkse coronacijfers geven de burgemeester alvast hoop. In instelling De Vleugels waren er gisteren enkele nieuwe gevallen. In de hele gemeente zijn er vandaag maar vijf nieuwe gevallen.