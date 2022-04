Snelste groeier Agristo opent nieuw hoofdkantoor

Agristo uit Wielsbeke is het snelst groeiende bedrijf van de provincie bij de grote bedrijven. Het aardappelverwerkend bedrijf opent officieel zijn nieuwe hoofdkantoor.

Het economisch magazine Trends reikt elk jaar per provincie de "Gazellen" uit. Daarmee worden de snelstgroeiende bedrijven in de kijker gezet in drie categorieën. Bij de grote bedrijven staat Agristo uit Wielsbeke bovenaan de lijst.

Het aardappelverwerkend bedrijf opent van de week ook officieel zijn nieuwe hoofdkantoor op de site in Wielsbeke. Agristo is een internationale speler in zijn sector met een jaarlijkse omzet van 600 miljoen euro.

Ook Tastoe en Dateline gelauwerd

Bij de kleinste en middelgrote bedrijven zijn de horecazaak Tastoe uit Roeselare en het softwarebedrijf Dateline in Loppem genomineerd als snelstgroeiende bedrijven in hun categorie.