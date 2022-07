Snellere aanwervingsprocedure moet voor extra gevangenispersoneel zorgen

Binnenkort kunnen kandidaten sneller aan het werk in de gevangenis. De federale regering heeft daarvoor een tijdelijke maatregel uitwerkt.

Het gevangeniswezen is een van overheidsdiensten die kampen met een personeelstekort. Het is een combinatie van knelpuntberoepen, algemene krapte op de arbeidsmarkt en een lange selectieprocedure. Dat zorgt ervoor dat kandidaten in de loop van de procedure al aan de slag gaan op de private markt.

Vorig jaar stelden 5.000 personen zich kandidaat voor de proef voor penitentiair bewakingsassistent. Meer dan de helft kwam niet meer opdagen voor een gesprek.

Nog deze zomer aan de bak

Een tijdelijke maatregel moet daar nu verandering in brengen. Een aantal overheidsdiensten, zoals de gevangenis, mogen een versnelde aanwervingsprocedures toepassen. Voor het gevangeniswezen betekent dit dat kandidaten voor vacatures nog deze zomer aan de slag kunnen. "Tegen eind deze zomer willen we graag 20 cipiers aanwerven", zegt gevangenisdirecteur van Brugge Tineke De Waele.

Gevangenisdirecteurs zullen zelf lokaal kunnen rekruteren. Kandidaten moeten nog altijd een proef afleggen, op gesprek komen en medische testen afleggen.

Eind 2022

Versnelde contractuele aanwervingen zullen mogelijk zijn tot eind 2022 en vervangen de klassieke statutaire aanwervingsprocedure niet. Er wordt een contract van bepaalde duur aangeboden voor een jaar. Als de individuele evaluatie gunstig is, kan het contract met een jaar verlengd worden.

Met deze tijdelijke maatregel wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne op korte termijn voor de nodige versterking in de gevangenissen zorgen. "Dat is nodig om voldoende personeel te voorzien nu de capaciteit verder uitbreidt en detentiehuizen die binnenkort van start gaan.