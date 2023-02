"Sneller onderzoek nodig naar verhoogde PFAS-waarden in grondwater op grens Waregem-Kruisem"

Er moet sneller onderzoek komen naar fel verhoogde PFAS-waarden in het grondwater op de grens van Waregem met Kruisem en Zulte. Dat zegt de partij Groen in Waregem, die bezorgd is over de gezondheidsrisico's voor de buurt.

Onder het nieuwe distributiecentrum langs de Meirestraat op de kruising van Waregem met Kruisem en Zulte ligt zoals een actiecomité het noemt 'een PFAS-bom'. Filip De Bodt van VZW CLIMAXI: "Tot vorig jaar had je hier de restanten van een oud stort, dat sinds 1985 al zorgt voor vervuiling. Bij een routine-onderzoek naar PFAS heeft men gevonden dat de waarden in de grond tot 16 keer boven de saneringsnorm zit."

"En toch heeft men in dezelfde maand beslist om daarop te bouwen. In principe staat in die bouwvergunning: als de vervuiling uitbreidt moet je ook saneren. En dat saneren is nooit gebeurd." (Lees verder onder de foto van de oude stortplaats.)

Ook andere giftige stoffen

Niet alleen PFAS, maar ook andere giftige stoffen en zware metalen zitten in de grond en dus ook in het grondwater. Er komt in augustus een bijkomend onderzoek van afvalstoffenmaatschappij OVAM om te kijken hoe fel de vervuiling zich verspreid heeft en wat de gezondheidsrisico's zijn voor buurtbewoners.

Te laat, vindt gemeenteraadslid Simon Wemel van Groen Waregem, die in december al de vraag stelde. "Ik ben geen specialist, maar opzoekingswerk leert mij dat dat stoffen zijn die behoorlijk kankerverwekkend zijn. Naar mijn gevoel krijgt dat bijkomend onderzoek voor Waregem geen prioriteit. Ik denk dat een stad daar wel meer spoed kan achtersteken en wat meer druk kan zetten bij de Vlaamse Overheid om daar toch sneller werk van te maken."

Geen water gebruiken

Stad Waregem reageert enkel schriftelijk en zegt dat het probleem in Kruisem ligt en dat ze geen paniek wil zaaien. De stad stuurde wel brieven naar de buurtbewoners. "Een aantal mensen hebben de boodschap gekregen dat ze geen water mogen gebruiken en moeten opletten met groenten. Nu de situatie is zo onduidelijk. PFAS zit in de grond en stapelt zich op, dat breekt niet af. Dus zeggen wij: we gaan toch geen half jaar wachten tot we nieuwe maatregelen gaan nemen."

Volgende donderdag organiseert de actiegroep alvast een infovergadering voor buurtbewoners.