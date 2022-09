Sneller en beter darmkanker opsporen dankzij artificiële intelligentie

Het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem heeft nieuwe hoogtechnologische toestellen in gebruik genomen voor preventief maag-darmonderzoek. Ze werken met artificiële intelligentie, dat betekent dat slimme computers de dokter helpen bij het opsporen van poliepen.

De poliepen wegnemen kan darmkanker voorkomen. Maar de poliepen opsporen is niet altijd simpel.

Daarom krijgt de dokter in het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem nu hulp van een slimme computer. "Die helpt meezoeken en plaatst een groen vierkantje rond de poliep. De computer ziet poliepen die de dokter misschien zelf niet met eigen ogen had gezien", zegt maag-darmspecialist Hannes Vanwynsberghe.

Nu al resultaat

Het gaat om een investering van 100.000 euro, opmerkelijk voor een eerder klein ziekenhuis. De toestellen staan er pas een maand en de dokters zien nu al resultaat.

"Het toestel is eigenlijk sneller dan wij. Zeker kleine letsels kunnen door ons over het hoofd worden gezien."

Kanker vermijden

Dikke darmkanker is de tweede meest voorkomende kanker in ons land, maar kan wel preventief worden opgespoord.

"Darmkanker is ook een van de enige kankers die je kan vermijden. Door vroegtijdig een coloscopie te doen en voortijdig die poliepen weg te nemen", zegt maag-darmspecialist Katrien Vandenbroucke.