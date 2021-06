Snellaadstations op bedrijventerreinen Roeselare en Oostende

De West-Vlaamse Intercommunale WVI gaat met het snellaadbedrijf Fastned in zee voor de realisatie van vijf grote snellaadstations op enkele van haar bedrijventerreinen.

Bij zo’n snellaadstation kunnen tot honderden elektrische auto’s per dag opgeladen worden met een laadsnelheid tot 300 kW. Alle stroom is afkomstig van lokaal opgewekte hernieuwbare energie. De snellaadstations worden gerealiseerd op enkele goed ontsloten bedrijventerreinen nabij drukke uitvalswegen. De eerste twee locaties zijn Roeselare en Oostende. Deze stations worden komend jaar aangelegd. De overige locaties volgen in de daaropvolgende jaren. Fastned verwacht op elke locatie een groot laadstation te bouwen waar tot 16 voertuigen tegelijk kunnen opladen.