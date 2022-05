Snelheidsverlaging op E17 in Kortrijk, wellicht vanaf 2023

Op de E17 in Kortrijk zal de snelheid binnenkort variëren. Zo kan het zijn dat je er - afhankelijk van het verkeer - maximaal 80 tot 100 kilometer per uur mag rijden. De snelheidsverlaging gaat wellicht in, in de loop van 2023.

Er is een akkoord bereikt over de maximumsnelheid op de E17 in Kortrijk richting Frankrijk. De stad wil er al jaren een maximum van 90 kilometer per uur. Nu komt er dus niet per se een nieuwe maximumsnelheid, maar kan die wel variëren naargelang de verkeersdrukte.

"Tussen Kortrijk-Oost en Aalbeke in de richting van Frankrijk komt er een dynamische snelheidsregeling in functie van de verkeersintensiteit met het oog op meer verkeersveiligheid," laat een woordvoerder van Wegen en Verkeer weten. De snelheidsverlaging moet zorgen voor meer verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming.

In de andere richting, naar Gent, zal je wel nog 120 kilometer per uur mogen rijden. De reden daarvoor is dat er daar minder ongevallen gebeuren dan aan de overzijde.