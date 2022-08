Snelheidsboete in Menen terugbetaald door fout in administratie

In Menen krijgen 40 bestuurders dan weer hun snelheidsovertreding terugbetaald. Ze reden wel degelijk sneller dan 50 kilometer per uur in de bebouwde kom, maar er ging iets fout in de administratie.

Het was één van de bekeurde bestuurders die de fout ontdekte.

Fout huisnummer

Alles heeft te maken met het huisnummer op het PV. De flitswagen stond langs de Ieperstraat, binnen de bebouwde kom. Wie sneller reed dan 50 werd dus geflitst. Maar op het PV staat te lezen dat de wagen ter hoogte van nummer 342 stond, en dat is buiten de bebouwde kom.

"Er is een verkeerde vermelding gedaan in het PV: flitsen in zone 50 in plaats van zone 70", zegt Tom Janssens van het parket. "Dat betekent dat enkele mensen kunnen zeggen dat ze onterecht beboet zijn geweest. we gaan die mensen identificeren en als ze al betaald hadden, dan krijgen ze het terugbetaald."