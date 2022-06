Snelfietsende politiepatrouilles bestaan in Oostende 20 jaar

Sneller dan eender wie op interventie zijn, blijkt ook vandaag nog altijd een uitstekend politiemiddel tegen onheil. Philip Caestecker korpschef Politiezone Oostende: "In die 20 jaar hebben ze niet aan efficiëntie ingeboet. Dat is het succesverhaal van onze Foxen, waarbij ze vrij aanspreekbaar zijn, laagdrempelig, zichtbaar en makkelijk om een babbeltje mee te slaan. We hebben 20 jaar geleden ook tests gedaan en zij waren steevast, zelfs in concurrentie met motor of politieauto, de eerste ter plaatse."

Nu wel zonder zwaailicht en sirene

Vandaag telt het fietsende interventieteam van de politie in Oostende twaalf inspecteurs. Ondertussen is het in vele steden een heel bekend beeld. Helemaal in het begin had de fietsende politie in Oostende ook een sirene en zwaailicht, maar dat bleek niet lang nodig. Het sowieso al vrij getrainde korps oefent ook geregeld om snelheid en behendigheid in het verkeer nog aan te scherpen.