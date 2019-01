Sneeuw zorgt ook voor mooie plaatjes en pret

De winterpracht zorgde voor mooie beelden en foto’s van het sneeuwtapijt in heel wat bekende plaatsen. Van de Menenpoort en de Markt in Ieper over de eerste sneeuwvlokken op de Verlaagde Leieboorden in Kortrijk tot het strand van De Panne waar het beeld van Pier Kloef de eerste sneeuwvlokken mocht ontvangen.

(lees verder onder de fotogalerij)

Fotogalerij