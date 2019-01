Bij ons gaat de sneeuw in de loop van de dag over in smeltende sneeuw of regen. Achter die eerste storing wordt het droger met enkele opklaringen. Aan de kust blijft een winterse bui mogelijk.

Het KMI waarschuwt voor gladheid en activeert van 6 uur 's ochtends tot woensdag 23 januari om 1 uur code geel. Mobiliteitsorganisatie VAB raadt automobilisten aan om niet-dringende verplaatsingen uit te stellen. De sneeuw dreigt zowel de ochtend- als avondspits in de war te sturen.