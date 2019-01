De sneeuw kwam later dan voorspeld. Pas om 7u15 bereikte de sneeuwzone de Westkust. Toen vielen in De Panne de eerste vlokken.

Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. Intussen (8u00) is het overal aan het sneeuwen.

De strooidiensten hebben preventief 800 ton zout gestrooid op de weg. Het KMI voorspelt dat het 's ochtends gaat overal sneeuwen in het westen, waarna in de loop van de voormiddag ook sneeuw zal vallen in het centrum en in de namiddag pas in het oosten.