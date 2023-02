Smurrie op Moerdijkvaart in Gistel nog niet opgeruimd, Civiele Bescherming komt morgen helpen

De olie en vetten komen sinds maandag stroomafwaarts terecht bij de plaats waar de Moerdijkvaart en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort samenkomen. Daar ontstaat sinds maandag een steeds groter wordende concentratie van die smurrie. Die drijft op het water waardoor de regelkleppen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beletten dat het in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort terecht kan komen. "Er is een dode arm net voor het einde door de brandweer leeggemaakt wordt, zodat alle smurrie op één plaats samenkomt zodat een gespecialiseerde firma alles kan verwijderen," zegt schepen Wim Arnoudt van Gistel.

Paar keer ingrijpen

In overleg tussen de milieudienst van de stad Gistel en de VMM werd beslist om het op die plaats te verwijderen. Een paar honderd meter stroomopwaarts is nog een grote hoeveelheid in een dode arm van de rivier terecht gekomen. Daar probeerde de Gistelse brandweer het goedje te verwijderen. Maar dat is niet gelukt: "de civiele bescherming komt morgen met beter materiaal om het probleem te lijf te gaan," zegt Arnoudt. (lees verder onder de foto)

De stad verwacht dat ze die ingreep nog een paar zullen moeten doen de komende dagen. Ze zoeken ook nog naar de vervuiler. Vast staat dat het goedje een flink stuk stroomopwaarts in de Moerdijkvaart belandde. Of er milieuschade is, dode vissen bijvoorbeeld, zal nog moeten blijken.

"Er is een melding gemaakt van verschillende vogels onderweg die gezien zijn, helemaal besmeurd met olie. En voor zover wij weten is één meerkoet afgevoerd naar het vogelopvangcentrum van Oostende."

Het is nog niet duidelijk of het goedje per ongeluk of moedwillig werd geloosd.