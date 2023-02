Smurrie op Moerdijkvaart Gistel bijna opgeruimd, sauzenbedrijf ontkent dat zij vervuiler zijn

De vervuiling op de oude arm van de Moerdijkvaart in Gistel is bijna proper gemaakt. De civiele bescherming is vanmorgen komen assisteren met ander materieel. Er is een vermoeden over de vervuiler, maar de man zelf ontkent.

Al een paar dagen lag een smurrie van olie en vet op het water. Gesloten kleppen konden voorkomen dat het goedje doorstroomde naar het kanaal Plassendale-Nieuwpoort.

Zwaardere pomp

Gisteren heeft de brandweer uren gepompt, er is zowat 20 kubieke meter vet opgezogen, maar dat bleek nog niet genoeg. Daarom is de hulp ingeroepen van de civiele bescherming. Dat kwam vanmorgen helpen met een zwaardere pomp.

De zaakvoerder van het sauzenbedrijf in Eernegem naar wie wordt gekeken, ook schepen in Ichtegem, ontkent in elk geval dat hij de vervuiler is: "Volgens ons hebben wij daar niets mee te maken," zegt Geert Vandaele. "We gaan onze medewerking verlenen aan het onderzoek. Wat de oorzaak is zal het onderzoek moeten uitwijzen, maar ik ben er van overtuigd dat het niet van hier komt dus de naam van ons sauzenbedrijf is volgens mij niet besmeurd."

