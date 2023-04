Smurrie op Brugse Ringvaart opgeruimd, scheepvaart herneemt

Op de Ringvaart in Brugge heeft het scheepvaartverkeer bijna een hele dag stilgelegen door een oliespoor van wel twee kilometer. Waar de vervuiling vandaan komt, is nog niet duidelijk.

De brandweer ging ook vandaag de Ringvaart in Brugge op met een bootje om de vervuiling beter in te schatten. Die liep van de Dampoortsluis tot aan de fietsersbrug aan de jachthaven, waar een dam de vervuiling tegenhield. Het scheepvaartverkeer kon door die vervuiling niet meer door sinds donderdagmiddag al.

"Rond acht uur gisteravond is de verontreiniging binnengekomen in Coupure," zegt burgemeester Dirk De fauw. "De brandweer legde daarop twee dammen aan om verdere verontreiniging tegen te gaan en de zwemzone in de Coupure te beschermen.”

Geen acuut risico

Vanmorgen koos de brandweer er dan voor om het water af te trekken richting zee en tegen te houden aan de Dampoort. Daar zuiverde Marien Milieu van Volksgezondheid het water. "De verontreiniging gaat gepaard met geurhinder, maar er is geen acuut risico voor de bevolking," liet de burgemeester nog weten. In de late namiddag kon het scheepvaartverkeer dan hernemen nadat alle olie uit het water was gehaald.

Het is niet de eerste keer dat dit stukje Ringvaart vervuild is. Waar de vervuiling deze keer vandaan komt, is nog niet duidelijk.