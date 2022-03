Smogalarm: morgen en zaterdag snelheidsbeperking op verschillende autowegen

Concreet betekent dit dat in Vlaanderen en Wallonië vrijdag en zaterdag een snelheidsbeperking tot 90 km/u zal gelden op een aantal autosnel- en ringwegen. In onze provincie gaat het om de blauwe lijntjes op de kaart hieronder. Een volledig overzicht kan je hier bekijken.

(lees verder onder de kaart)

Door de opstapeling van de luchtvervuiling, veroorzaakt door het verkeer, de industrie, residentiële verwarming en landbouw en de blijvende ongunstige meteorologische omstandigheden, zullen de fijnstofconcentraties verder toenemen. Op basis van de laatste metingen en voorspellingen is de kans groot dat de fijnstofconcentraties vrijdag en zaterdag hoger zullen zijn dan 70 microgram per kubieke meter lucht in minstens één van de drie gewesten. In de fase van smogalarm blijft het advies voor mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kleine kinderen, ouderen, astmapatiënten en mensen met de chronische longziekte COPD) om geen ongewone lichamelijke inspanningen te doen. Omdat de fijnstofdeeltjes zo klein zijn, zullen ze ook het huis binnendringen.

Zaterdag zal gecommuniceerd worden of het smogalarm verlengd of afgeblazen wordt, aldus IRCEL.