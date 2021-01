(Smeltende) sneeuw op komst

De voorbije 24 uur viel in West-Vlaanderen zo’n 10 liter regen uit de lucht. En er hangt nog meer neerslag in de lucht, zegt onze weerman Geert Naessens. Zaterdag gaat de regen over in (smeltende) sneeuw.

West-Vlaanderen kreeg in de maand januari al zeker 100 liter neerslag te verwerken. Op veel plaatsen zullen we de maand afklokken op waarden tussen 110 en 140 liter. Dat is ruim het dubbele van een normale januarimaand.

Die vele regen, die vooral de voorbije twee weken is gevallen, is te wijten we aan twee soorten lucht. We zitten in de frontlinie tussen warme en koude lucht. Vandaag haalden wij 11 graden. In Friesland amper 1 tot 2 graden. Die koude vrieslucht zit dichtbij. Op de grens wordt strijd geleverd. Morgen komt weer een regenzone die in sneeuw eindigt, omdat de koude lucht dichterbij komt. Die blijft bij ons zaterdag, zondag en maandag. Het is dan tijdelijk droger. Maar tegen dinsdag krijgt de zachte lucht weer de bovenhand. Tegen midden volgende week halen we weer 12 graden. Maar dit gaat opnieuw gepaard met regen.