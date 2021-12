Sluitingsuur horeca om 20u? "Praktisch niet haalbaar"

Morgen komt het overlegcomité van de regeringen in ons land weer bijeen over de coronamaatregelen. En verwacht wordt dat er een aantal verstrengingen aangekondigd zullen worden.

Dat heeft minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke ook laten uitschijnen. Mogelijk moeten we denken aan kleine bubbels met zelftesten. Of worden extra maatregelen opgelegd aan de horeca of de evenementensector.

"Praktisch moeilijk haalbaar"

De eindejaarsfeesten komen eraan en de regeringen in dit land hebben er geen goed oog in. Vandaar dat een aantal maatregelen wellicht de feestvreugde zullen temperen. En dan is het uitkijken of het sluitingsuur voor de horeca op 20 uur gebracht wordt.

"Zelf denken we niet dat er een verstrenging zal komen, omdat men weet dat we niet op één, twee, drie voor 150 mensen een maaltijd kunnen verzorgen", zegt Ignace Defever van Horeca West-Vlaanderen.

"Ze weten ook dat de mensen moeten kunnen reserveren. Wij moeten kunnen personeel vinden. Ze weten dat het praktisch ondoenbaar is om nu nog te verstrengen. Wij denken en hopen dat alles blijft zoals het nu is en dat men eerder zal kijken naar de bubbels binnenshuis."

Later sluitingsuur op oudejaarsavond?

Morgen liggen de bubbels dus ook weer op tafel op het overlegcomité. Mogelijk mogen we maar 2 of 3 gezinnen uitnodigen en met zelftesten. Maar privéfeesten kunnen moeilijk gecontroleerd worden. Daarom heeft Horeca Vlaanderen alvast een dossier ingediend om het sluitingsuur op oudejaarsavond van elf uur naar half twee te verschuiven in een gecontroleerde omgeving.

Ignace Defever : "Omdat wij alles kunnen controleren en het kan ook van buitenaf gecontroleerd worden. Waar men dat nu allemaal in de privésfeer gaat duwen, dan is het hek van de dam en is er geen controle meer. En dan moeten we bang afwachten wat de eventuele resultaten zijn van de feestjes thuis in de privésfeer."

Er is maar weinig kans dat het overlegcomité daarin meegaat. Er komt wellicht geen strenge lockdown, maar een verstrenging van de maatregelen voor kerstmarkten en andere evenementen bijvoorbeeld of ook nog voor contactberoepen.