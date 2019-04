Sluiting De Zetel: vakbonden niet verrast

De vakbonden reageren niet verrast op het nieuws dat meubelfabriek De Zetel uit Ardooie wil sluiten. 51 banen zijn er bedreigd. Het was algemeen geweten dat de financiële situatie niet gezond was, zegt Eddy Geldhof van het ACV.

Bovendien was er veel tijdelijke werkloosheid.

Het bedrijf ziet een collectieve sluiting als enige uitweg, laat het in een bericht weten. “Klanten kiezen steeds vaker voor stoelen met veel stof en weinig zichtbaar hout. Het gaat om goedkopere stoelen die volledig of gedeeltelijk van metaal of kunststof vervaardigd zijn. Sinds 2000 blijft de vraag naar kwalitatieve meubelen blijft dalen terwijl de concurrentie met lageloonlanden blijft aanhouden.”

Wet Renault

Vroeger was Engeland goed voor de helft van de omzet, maar met de nakende brexit kwam er een terugval en mikte De Zetel op nieuwe afzetmarkten zoals Scandinavië. Een strategie die kon het tij niet kon keren. De vakbonden gaan nu in de eerste plaats voor een goed sociaal akkoord. Eddy Geldhof: “De Wet Renault speelt hier. De informatie- en raadplegingsronde is opgestart. Vrijdag zitten we aan tafel met de directie. Onze zorgen gaan vooral uit naar de werknemers. Maar het ziet er niet echt rooskleurig uit."

