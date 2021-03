Sluikstorten blijft in Ieper een groot probleem

Het sluikstorten in Ieper blijft een groot probleem. De stijging is opmerkelijk. In 2020 werden er 181 sluikstorten geregistreerd, waarbij er 42 vervuilers konden worden geïdentificeerd.

Zij kregen een GAS-boete. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2019: toen werden er 22 GAS-boetes uitgeschreven voor sluikstorten. "Er is dringend een mentaliteitswijziging nodig," zegt schepen Valentijn Despeghel. Maar dat lukt niet, niettegenstaande diverse sensibiliseringscampagnes.

"In Ieper wordt elk vastgesteld sluikstort onderzocht in de hoop de sluikstorters te kunnen identificeren. Dat is niet eenvoudig: vooral bij grasmaaisels en kattenbakvullingen is het moeilijk om de daders te identificeren. Hiervoor worden wel mobiele camera's ingezet."

Deze maand nemen in Ieper 40 verenigingen deel aan de opruimacties van zwerfvuil. Die worden niet op één dag gehouden, maar de hele maand. Nieuw dit jaar is dat Ieper gebruik maakt van de WePlog app. Dankzij die app kan elke vereniging zien welke straten al geruimd zijn door hun leden, zo weten andere leden perfect waar ze moeten inpikken. De leden binnen de verenigingen of groep kunnen onderling met elkaar communiceren en elkaar motiveren.

In het hele IVVO-gebied nemen zo'n 200 verenigingen deel aan de acties. IVVO voorziet hiervoor 40.000 euro.