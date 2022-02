SLOW: Het kunstenfestival van de Traagheid, in het concertgebouw van Brugge

In het concertgebouw in Brugge kon je het hele weekend genieten van SLOW: het kunstenfestival van de traagheid.

Liefhebbers van kunst en cultuur konden dit weekend 36 uur lang vertragen met muziek en sereniteit in het concertgebouw van Brugge. Blikvanger was zandmandala die vier Boeddhistische monniken korrel voor korrel op bouwden. Het festival van de traagheid is een zachte aanloop naar het feestprogramma van volgend weekend, dan wordt de 20ste verjaardag van het Concertgebouw gevierd.

