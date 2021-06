Slovaken in cel na diefstallen met list

Vier Slovaken zijn gisteren in Gent gearresteerd na een huiszoeking. Het gaat om twee vrouwen die in De Panne wonen en een koppel uit Gent.

Speurwerk van de PZ Westkust, PZ Polder en het parket leidde tot hun arrestatie. In de twee betreffende politiezones pleegden ze verschillende diefstallen waarbij ze met een smoes in de woning van oudere mensen binnendrongen. Ze gebruikten een kind of meerdere kinderen om de bewoners op hun gemak te stellen. De ene keer hadden ze babymateriaal nodig, de andere keer moest één van de kinderen dringend naar het toilet. Na hun bezoek merkten de bewoners dat ze onder meer hun portefeuille, juwelen of gsm kwijt waren.

Dankzij een gestolen bankkaart, meermaals gebruikt, konden camerabeelden worden opgevraagd die tot de identificatie van de verdachten hebben geleid. Drie van hen, twee vrouwen en een man zitten al achter de tralies, de andere vrouw wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Twee vrouwen en de man werden eind vorig jaar al eens aangehouden voor gelijkaardige feiten in Diksmuide. Ze werden begin dit jaar in vrijheid gesteld onder voorwaarden.