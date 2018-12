Sloopvergunning KTA-site vernietigd

De schoolgebouwen op de KTA-site in Bruggen mogen voorlopig niet gesloopt worden. Daardoor komt de optie om met de nieuwe museumhal uit te wijken naar de site Sint-Andreas opnieuw op tafel. In januari hakt het nieuwe stadsbestuur de knoop door.

Stad Brugge wil op de voormalige KTA-site langs de Jakobinessenstraat een nieuwe museumhal ter waarde van 28,5 miljoen euro bouwen. De VZW Erfgoedforum ging hiertegen in beroep bij de provincie West-Vlaanderen en verkreeg dat de sloopvergunning werd vernietigd. De VZW waarschuwt voor mogelijke schade door de sloopwerken aan de aanpalende beschermde Magdalenakapel en het gasthuis. Doordat er nog geen concrete plannen zijn voor de bouw van het seizoen vreest de VZW ook sluikstorters en vandalisme.

Uitwijken naar Sint-Andreas?

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) noemt de vernietiging van de vergunning geen tegenslag, maar wel een opportuniteit. Volgens hem moet er nu gekeken worden of ze doorgaan met de KTA-site of de site Sint-Andreas toch een betere optie is. Toekomstig burgemeester Dirk de Fauw (CD&V) zei voor de verkiezingen al om de site Site-Andreas nog niet af te schrijven. Een jury duidde ondertussen al vijf teams aan om een ontwerp uit te tekenen. Deze beslissing is wel nog niet bekrachtigd door het stadsbestuur. Dirk de Fauw wil in januari met het nieuw stadsbestuur de knoop doorhakken.

